В Казахстане полиция задержала автора сатирического блога в инстаграме

Полиция в Алма-Ате задержала автора сатирического блога в инстаграме Qaznews24 Темирлана Енсебека. У него изъята техника, предположительно, он мог стать подозреваемым по делу о распространении заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка. Об этом сообщает Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.

Обыск и задержание прошли 15 мая, сообщила журналистам его жена. Какая именно запись могла стать поводом для уголовного преследования — неизвестно. Все сообщения из аккаунта были удалены из-за поступавших автору угроз, — рассказали друзья задержанного журналу Vласть.

Енсебек — активист выступающего за политические реформы гражданского движения Oyan, Qazaqstan ("Просыпайся, Казахстан!"), к зданию департамента полиции, где идёт допрос блогера, прибыли несколько его соратников. Они скандировали: "Свободу Темирлану!" и "Сатира — не преступление", к ним вышел сотрудник полиции и попросил собравшихся не шуметь.