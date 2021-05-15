В Казахстане полиция задержала автора сатирического блога в инстаграме

Полиция в Алма-Ате задержала автора сатирического блога в инстаграме Qaznews24 Темирлана Енсебека. У него изъята техника, предположительно, он мог стать подозреваемым по делу о распространении заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка. Об этом сообщает Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.
Обыск и задержание прошли 15 мая, сообщила журналистам его жена. Какая именно запись могла стать поводом для уголовного преследования — неизвестно. Все сообщения из аккаунта были удалены из-за поступавших автору угроз, — рассказали друзья задержанного журналу Vласть.
Енсебек — активист выступающего за политические реформы гражданского движения Oyan, Qazaqstan ("Просыпайся, Казахстан!"), к зданию департамента полиции, где идёт допрос блогера, прибыли несколько его соратников. Они скандировали: "Свободу Темирлану!" и "Сатира — не преступление", к ним вышел сотрудник полиции и попросил собравшихся не шуметь.
- Часть записей Qaznews24 активно обсуждались в сети, передаёт Азаттык. Например, о том, что духовное управление мусульман Казахстана предложило присвоить статус бога бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву и закрепить это в Конституции", а также о том, что МВД разрабатывает законопроект, запрещающий казахстанцам выезжать за границу больше одного раза в год. При этом в профиле было указано, что материалы не имеют отношения к реальности, а любое совпадение реальностью является случайным.
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