Состояния миллиардеров в РФ составляют 35% от ВВП - первое место в мире

В России состояние миллиардеров превышает 35% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Это самая высокая концентрация богатства в мире относительно размера ВВП, сообщила в пятницу, 14 мая, лондонская газета The Financial Times со ссылкой на аналитика американской консалтинговой компании Morgan Stanley. Он оставил рейтинг на основе данных из списка миллиардеров Forbes.

Второе место в списке, вслед за Россией, занимает Швеция - состояние шведских миллиардеров составляет 30% от ВВП страны. Замыкает тройку Индия, где на долю миллиардеров приходится 20% ВВП.

Состояния богатейших людей мира подвергнуты анализу на остнове трёх категорий: "наследственные", "хорошие" и "плохие".

Первые получили богатство от родственников, вторые заработали состояние в технологических отраслях, а последние - в неэкологичных или "потенциально коррупционных" секторах экономики.

"Немецкая волна" обратила внимание на то, что Россия оказалась на втором месте в списке стран, чьи миллиардеры получают доходы от "плохих" отраслей (почти 60%). Первое место в этой категории занимает Мексика.