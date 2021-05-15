Трубопровод Colonial Pipeline восстановил продажу бензина

Топливопровод Colonial Pipeline возобновил работу после шести дней простоя. К пополнению топливных резервуаров были подключены дополнительные ресурсы. Как сообщает Reuters, перерыв в работе Colonial Pipeline стал результатом наиболее разрушительной кибератаки за всю историю США. Атака привела к панической скупке бензина в ряде юго-восточных штатов.

По данным приложения GasBuddy, в субботу утром в столичном округе Колумбия сообщали об отсутствии бензина четыре заправочные станции из пяти. Ранеее, в пятницу вечером, без топлива столице США оставались 88% автозаправок. На это обращает внимание "Голос Америки".

Обвиняемая в атаке хакерская группа DarkSide заявила о взломе сетей ещё четырёх организаций, включая дочернюю компанию Toshiba в Германии.

Представитель Colonial Pipeline заявил, что обстоятельства взлома системы пока не установлены. По трубопроводу протяжённостью 8900 км ежедневно транспортируется 100 миллионов галлонов бензина, дизельного и авиационного топлива, поступающих с нефтеперерабатывающих заводов Техаса на рынки Восточного побережья.