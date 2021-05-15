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COVID-19: Во Франции каждый пятый получил хотя бы одну дозу вакцины

Президент Франции Эммануль Макрон в субботу, 15 мая, сообщил в Твиттере, что 20 млн французов получили как минимум первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Ранее в субботу премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил центр вакцинации в выставочном центре Порт-де-Версаль. Он называл достигнутый показатель очень важным, поскольку благодаря ему уточняются перспективы выхода из кризиса. Как сообщает Международное французское радио, власти Франции рассчитывают, что к середине июня 30 млн человек сделают хотя бы первую прививку.

По данным к вечеру пятницы, 14 мая, 13% всего населения или около 17% взрослого населения Франции получили первую инъекцию. Однако, 25% граждан старше 75 лет до сих пор не пришли на вакцинирование.

С 12 мая во Франции начали прививать от COVID-19 всех граждан независимо от их возраста, но при условии, что в центрах вакцинации имеются остаются дозы препарата.

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