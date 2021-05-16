СМИ: Лукашенко в мае в третий раз за 3 месяца посетит Россию

Белорусский лидер Александр Лукашенко в конце мая посетит Россию, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Москве и Минске. Это будет третья поездка Лукашенко в Россию с начала года. К осени, как утверждают собеседники "Коммерсанта", стороны должны согласовать так называемые "дорожные карты" по интеграции, которые теперь именуются "союзными программами".

О том, что Лукашенко и президент России Владимир Путин, последний раз проводившие переговоры 22 апреля, скоро встретятся, сообщалось на прошлой неделе. Точная дата, однако, пока не известна.

Путин и Лукашенко ведут переговоры с глазу на глаз, а об их содержании практически не сообщается - кроме слов о том, что обсуждаются "фундаментальные вещи" и "острые вопросы".

Из 28 программ по интеграции 26 уже одобрены, о двух — налогово-таможенной и нефтегазовой - переговоры пока продолжаются. Россия стремится увязать снижение цены на газ для Беларуси с унификацией таможенной и налоговой систем двух стран.

О том, ведутся ли какие-то переговоры о политической интеграции, не сообщается. Ранее Минск и Москва это отрицали.

В условиях западных санкций против ряда белорусских чиновников и компаний, которые стали реакцией на фальсификации на выборах президента Беларуси и подавление акций протеста в стране, белорусская экономика оказывается всё более зависимой от российской - отмечают аналитики. 15 мая Лукашенко издал указ о размещении в России государственных облигаций на сумму до 100 миллиардов рублей сроком обращения на менее трёх лет. Средства привлекаются для рефинансирования уже имеющихся долговых обязательств Беларуси.