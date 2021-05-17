"Налог на порядочность". Соцсети об объявлении VTimes иноагентом

14 мая стало известно, что официальный российский список СМИ — иностранных агентов пополнился ещё одним изданием. Иноагентом признали онлайн-газету VTimes.

Маша Железнова

Вслед за Meduza Минюст внес VTimes, основанный моими коллегами из "Ведомостей", в список иноагентов. Они запустились только прошлым летом.

Нет слов.

Держитесь, коллеги.

На самом деле, как вскоре выяснилось, иноагентом признали не само издание, а учредивший его фонд, но последствия для редакции фактически те же. В частности, все материалы VTimes теперь должны выходить с унизительным предупреждением.

Алиса Зюс

Ну ок. Медуза и VTimes теперь иноагенты. Ну пусть орут капслоком. Через три дня эта беда все равно превращается в слепое пятно. Зато у них теперь развязаны руки для получения финансирования от диаспоры и грантов.

Я очень, очень сочувствую журналистам, которые оказались в такой ситуации.

VTimes создали в октябре 2020 года бывшие сотрудники "Ведомостей" после того, как весной того же года издание приобрели прокремлёвские бизнесмены и назначили туда нового главного редактора, который тут же начал удалять из газеты неприятные для российских властей материалы.

Всего за две недели до объявления VTimes иноагентом его издатель Александр Губинский призывал читателей помочь другому иноагенту - "Медузе":

Ещё не так давно шутили, что статус «иноагента» скоро будет свидетельством порядочности. Горькая реальность такова, что бизнес такое клеймо убивает. А всему российскому обществу нужно, чтобы «Медуза» выжила (даже тем, кто этого не понимает) - ради будущего страны. Совет: надо оформлять не разовое, а ежемесячное пожертвование - так издание сможет прогнозировать свои доходы и балансировать расходы. Всем здоровья и надежды!

Теперь бывшая главный редактор "Ведомостей", а ныне первый заместитель главного редактора "Медузы" Татьяна Лысова призывает помочь VTimes:

Мне кажется вопросы и догадки "за что?" и "почему они?" потеряли всякий смысл. А ПО КОЧАНУ. Пример VTimes это доказывает. Государство принялось рандомно записывать граждан страны в "иноагенты". Оно просто в маразме ((((

Ребятам лучи поддержки. И сейчас как никогда важна взаимопомощь.

Помощь предложила и Галина Тимченко.

Ну все идет по самому плохому сценарию. Еще один иноагент. Коллеги, VTimes, держитесь. Вы только начали, вам тяжелее. Если нужна любая помощь, мы тут.

Как и в истории с "Медузой", многие пишут, что званием иноагента в России можно гордиться.

Анастасия Дагаева

Вчера даже не знала, что написать. Да и сегодня тоже не знаю. Тут может быть только одно: VTimes, Alexander Gubsky, Кирилл Харатьян, Boris Safronov, Mikhail Overchenko и вся команда я с вами! Пускай и остальные, читатели-авторы-партнеры, остаются с вами. Ну а про то, что сегодня "иностранный агент" это знак качества, уже многое сказано. И это верно.

Елена Лукьянова

Люблю V-Times. Горжусь тем, что я ambassador V-Times. Звание иноагента как орден за честность и профессионализм

Соня Соколова

VTimes внесли в список иноагентов. Это теперь такой маркер для приличных изданий.

Антон Захаров

видимо скоро человек без надписи «иностранный агент» не сможет считаться интеллигентным.

Иван Курилла

Ну то есть вот-вот все СМИ станут "иностранными агентами", и по этому лейблу их можно будет отличать. А "неагентами" останется только пропаганда.

И, так же, как и с "Медузой", блогеры предлагают поддержать издание деньгами.

Александр Миняйло

Стоило мне написать колонку в VTimes как их признали иностранным агентом.

Это единственное по-настоящему качественное деловое издание России (не узкоспциализированное). Создали его журналисты, ушедшие из павших «Ведомостей».

Правильная реакция: подписаться на ежемесячное пожертвование. Независимая качественная журналистика — одна из незаменимых опор гражданского общества. И без вашей поддержки ей не выстоять.

Я оформил ежемесячный донат на 500 р.

Поподписывайтесь.

Юлия Галямина

VTimes внесли в реестр СМИ-иноагентов

Значит, не зря я перевожу им деньги. Хорошо работают.

Дима Аносов

Значит VTimes можно доверять. Подписался на них.

Владимир Шипилов

Становится как-то много сми которым приходится донатить, похоже скоро будет параллельная вселенная в России, где ты платишь налоги чтобы от тебя [отстали] власти, а параллельно ты закидываешь столько же добровольных взносов на свободные институты: сми, фонды, в какой-то момент я не удивлюсь если появятся какие-нибудь школы, альтернативная полиция (утопично, но почему нет?) и иже с ними.

Люди пытаются понять причины причисления к иноагентам именно VTimes и именно сейчас.

Юрий Синодов

У меня в башке есть пара неочивидных предположений, чо вдруг взъелись на VTimes

Первый: сформированная нулевая толерантность к новым медиапроектам для россиян в иностранной юрисдикции.

Правило максимальной доли иностранцев в СМИ принимали не для того, чтобы его можно было обойти по щелчку пальцев сделав юрлицо вне РФ.

(хотя не очень понятно, почему тогда статус иноагента не дают BBC, "Свободе", DW. По принципу "медийной (как дипломатической) взаимности" в отношении RT?)

Если так - мы это очень скоро увидим.

Второе: есть, полагаю, идея, что донатный ресурс общества ограничен.

И накидывая статус иноагента не только Медузе, но и изданиям работающим по её аудитории, можно добиться того, что в среднем сумма донатов на каждое поддерживаемое медиа упадёт и присвоение "иноагента" будет более болезненно с финансовой точки зрения.

Идея интересная, конечно, но надо иметь возможность её проверять, что является её слабым местом - не все получаемые Медузой деньги можно увидеть.

Хотим поправить автора - "Радио Свобода" попало в список иностранных агентом самым первым, ещё в прошлом году.

Александр Амзин

У многих была иллюзия, что вот, за Медузой пришли, допрыгались. Все эти отвратительные полунамеки про можно ли договориться.

Это не за Медузой пришли, пришли за всей отраслью. И еще до Медузы.

Риск признания иноагентом есть у любого СМИ, от редполитики (у VTimes подчеркнуто нейтральной, как это только старые «Ведомости» умели) это не зависит. Это надо просто знать.

Лучше не становится, конечно. Зато все гораздо определеннее.

Линор Горалик

Вся история с внесением СМИ, любого СМИ, в список «иностранных агентов» — это история про трусость для меня. Это история про режим, который озабочен только тем, чтобы выглядеть сильным, но ведущий себя как боящийся собственной тени 13-летний инфантильный подросток, который любого, кто смеет противоречить его мнению и его интересам, старается загнобить, потому что ему страшно смотреть этому человеку в глаза.

Разумеется, я продолжу поддерживать издание. Мне кажется, что VTimes делает потрясающую и важную работу. И то, что таких медиа у нас мало, само по себе ужасно. Таких медиа должно быть очень много. Сейчас у нас есть VTimes и еще несколько достойных медиа, мы должны их беречь и за них бороться.

Нам остается надеяться друг на друга. Мне кажется, больше не на что. На то, что, пока у нас есть силы и возможности, мы будем друг друга поддерживать, как поддерживали по мере сил до сих пор. И как-то друг за друга стоять.

Екатерина Шульман

[VTimes и "Медуза"] оба являются медиа, созданными коллективами, выдавленными со своих предыдущих мест работы. И вот они уходят, и, так сказать, в изгнании создают некую свою новую «Венецию на болотах». А эти спасительные убежища через некоторое время тоже подвергаются атаке, когда они, в свою очередь, становятся тем, за что были «убиты» предыдущие редакции. Это, с одной стороны, демонстрирует настойчивость политического преследования, а с другой стороны, некоторую безнадежность. Эта погоня с молотком за комарами — увлекательное занятие и позволяет согреться, продемонстрировать собственную важность, в том числе в публичном пространстве. Но вряд ли таким образом можно кого-то окончательно переловить.

Очень многие отмечают, что VTimes - не оппозиционное, а независимое издание с нейтральной, взвешенной позицией.

Сергей Шелин

Осмотрительность в выборе тем, сдержанность тона и сбалансированность расклада материалов не помогли коллегам из VTimes.

Дмитрий Колезев

VTimes внесли в список иностранных агентов. Это молодое издание делают бывшие журналисты «Ведомостей», оно хорошое, я его читаю почти каждый день. Как я понимаю, финансируется оно в основном на донаты и, возможно, на какие-то грантовые деньги, рекламы там в любом случае немного, а окологосударственной рекламы нет совсем. Так что вряд ли это существенно повлияет на финансирование издания, но может повлиять на его возможность работать со спикерами и источниками.



Что примечательно, VTimes занимает очень умеренную позицию, это деловое СМИ либерального направления, а вовсе не оппозиционный листок. Впрочем, и Meduza тоже не была рупором навальнистов, однако все равно попала под репрессии. Давят на все независимые СМИ, не обязательно резко оппозиционные.

Максим Трудолюбов

Еще одним СМИ-“иноагентом” назначено созданное моими многолетними коллегами по “Ведомостям” издание VTimes (https://t.me/VTimesMedia). Превращать сограждан, их ассоциации и медиа в “других” - крайне опасная политика. Институциональное закрепление разделения гражданского общества на “друзей” и “врагов” закладывает мину поляризации под все общество.

Но помимо этих высоких материй, есть человеческая и творческая сторона. Коллеги по “Ведомостям” - опытные, знающие люди, сделавшие за минувшие 20 лет огромный вклад в утверждение профессиональных стандартов независимой журналистики.

Весь пафос оригинальных “Ведомостей” был в стремлении учитывать все точки зрения, соблюдать принципы журналистской этики, при освещении новостей не занимать политических позиций, и, давая платформу лучшим экспертам, помогать развитию национальной экономики и бизнеса. Это, кстати, часто было поводом для недовольства “Ведомостями” со стороны более политизированных групп россйского общества. По всем меркам это было (и есть в виде VTimes) очень взвешенное издание. Власти, по сути, занимаются политизацией тех, кто стремится стоять в стороне от политизации. В той же мере это касается и “Медузы”, которая всегда старалась держаться в стороне от политического активизма

Елена Панфилова

Про VTimes и налог на порядочность

Если относиться к внесению VTimes в реестр СМИ-иноагентов с той здоровой долей цинизма и иронии, с которой ко всему этому только и остается относиться, то мне придется просверлить четвертую дырочку для звездочки. Потому что я председатель Совета «Трансперенси (i)», который иностранный агент, я где-то там еще иностранный агент, а теперь и VTimes — иностранный агент. Что, как мне кажется, говорит скорее хорошо о тех, с кем я сотрудничаю, чем плохо.

Но если говорить серьезно, то это очередной пример того, что законодательство об «иностранных агентах» используется исключительно для выравнивания «лужайки стабильности». Срезают абсолютно все, что высовывается чуть выше этого миллиметрового уровня ухоженного газона.

Притом что VTimes сдержанно и сбалансированно подает свои публикации. И уж тем более за год они не могли нажить столько врагов, сколько та же «Медуза». Тем не менее все, что отличается от «Вестей» и ВГТРК, которые в эти дни празднуют 30-летний юбилей, срежут под корень. И лужайка будет радовать тех, кто за ней ухаживает, своей абсолютной однородностью.

Я думаю, сейчас многие задаются вопросом, почему VTimes включили в реестр СМИ — «иноагентов». У VTimes с точки зрения оппозиционности ничего такого сверхъестественного, кроме колонок отдельных аналитиков и экспертов, которые с большой натяжкой считаются критиками власти, не было. Можно предположить, что это решение было принято просто по методу унылого правоприменения: вот указано, что они зарегистрированы за границей, значит, и вносим. С другой стороны, VTimes публиковал большую серию интервью [экономиста Сергея] Гуриева об образе будущего. Вся серия довольно критичная, но критичность по отношению к сегодняшней действительности не вполне может считаться поводом.

Возвращаясь к аналогии с лужайкой: в принципе, ее всегда стараются поддерживать ровной, чтобы не дай бог там никакая ромашка, никакой василек не выскочил. Выборы [в Госдуму] можно рассматривать как праздничный день, когда приходят гости — и тогда эту лужайку ровняют особенно усердно. Это не всплеск [репрессий] — это скорее такая кривая, которая плавно нарастает. Она началась очень давно, чуть ли не с разгона первого НТВ, просто очень-очень медленно ползла.

По мере того, как ускоряется обмен информации, появляются электронные СМИ, независимые СМИ, студенческие (например, Doxa), их участие в общественных дискуссиях становится все более и более заметным. Я не хочу быть дурацкой Кассандрой, но предположу, что следующие в очереди — независимые аналитические каналы в телеграме. Потому что это тоже рассматривается как некая платформа, из которой может вырасти ненужный василек или ненужная ромашка. Некоторые каналы в телеграме выглядят как СМИ, которые формируют повестку дня, — а это тревожит. Мало ли, кто там чего прочитает.

Независимо от любых ярлыков — иностранный агент, не иностранный агент — я продолжу поддерживать все, что в нашей стране продвигает здравый смысл, и все, что дает мне, моим близким, друзьям, слушателям и студентам разнообразную картинку окружающей действительности.

По моему опыту жизни с дурацким лейблом, а он уже длительный, [нужно] продолжать работать. Какое-то время будет противно, неудобно, страшновато. Поеживаешься, чувствуешь себя так, как будто на тебя наклеили дурацкую этикетку. А со временем понимаешь, что если ты делаешь что-то нужное и правильно, то люди вокруг, которые поначалу тоже поеживаются и так странно на тебя поглядывают, возвращаются. Твое мнение остается тем же самым твоим мнением. А твоя работа — твоей работой. Да, нагрузка увеличивается. Но это такой налог на порядочность в определенном смысле.

Павел Пряников

VTimes признали иноагентом. Совершенно аполитичное, в основном экономическое издание. Якобы за то, что юрлицо, которое владеет сайтом (они даже не СМИ), зарегистрировано в Голландии.

Ну у нас и «Яндекс» зарегистрирован в Голландии. И 95% крупного российского бизнеса – в иностранных юрисдикциях. Две трети из 100 тыс. высших семей – с гражданством или ВНЖ других стран. По сути и даже де-юре сама вся Россия – один большой иноагент.

А если возвращаться к медиа, то это всё – логичный путь. Я ещё в начале 2010-х делал прогноз, что вся медиа-система России будет состоять из 5-6 крупных холдингов и россыпи мелких медиа, без середины. Так всё и происходит – по политическим и экономическим причинам.

На сегодняшний день эта россыпь мелких СМИ – Телеграм-каналы, Ютуб-каналы, подкасты, рассылки и т.п.

В журналистике сейчас два пути – идти в холдинги (становиться бюджетником – российским или иностранным) или становиться самоСМИ.

Кирилл Шулика

Заметьте, что репрессии в отношении СМИ у нас начинаются строго по пятницам.

"Медузу" в пятницу инагентом объявили, сегодня им же объявили VTimes, а также приставы начинают работать в отношении "Радио Свобода".

Расписание!