Глава МВД Германии: антисемитизм будет сурово наказываться

Центральный совет евреев в Германии выступил с заявлением по поводу антиизраильских демонстраций, прошедших в последние дни в некоторых немецких городах. Эти манифестации, напоминают о "самых мрачных временах немецкой истории", говорится в заявлении Йозефа Шустера, главы Совета.

В заявлении, опубликованном 16 мая, Шустер призвал полицию и другие правоохранительные органы противостоять подобным выступлениям. Участников антиизраильский выступлений в Германии он назвал "шпаной", распространяющей неприкрытый антисемитизм. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Глава еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох предупредила об опасности злоупотребления свободой собраний с преступными целями. Кноблох заявила, что потрясена тем, насколько открыто и, как она выразилась, "бесстыдно выставляется на обозрение антисемитизм на демонстрациях последних дней".

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер пообещал, что совершение антисемитских преступлений будет жестко наказываться. По его словам, нельзя допустить, чтобы евреи в Германии вновь жили в страхе.