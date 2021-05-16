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Хинштейн назвал израильских полицейских "мусорами", а потом заявил, что это провокация 

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн 

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн назвал в социальных сетях французских и израильских полицейских "мусорами", но после возмущения части подписчиков удалил посты и назвал их "провокативной комбинацией".

Изначально Хинштейн комментировал действия иностранной полиции на акциях протеста в Париже и израильской деревне Адейси. Депутат написал: "Мусора - позор Израиля" и "Мусора - позор Парижа".

Спустя несколько часов Хинштейн удалил сообщения, заявив, что его "провокативная комбинация вполне удалась". "Ровно такие оценки - "мусора - позор России" - появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции", - объяснил "комбинацию" депутат от "Единой России".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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