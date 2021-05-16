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В Мьянме противники военного режима несут потери

Беженцы, покинувшие районы боёв, временно живут в джунглях. Мьянма, архивное фото

На северо-западе Мьянмы в городе Миндат, недалеко от границы с Индией, не менее пяти человек убиты, десять ранены и пятеро арестованы в результате столкновений с войсками. Международное французское радио сообщило об этом со ссылкой на повстанцев из Сил освобождения штата Чин.

С 13 мая в Миндате объявлено военное положение. В городе с 40-тысячным населением образовалось повстанческое движение. Его участники вооружены самодельным или троефейным оружием.

В субботу бойцы ополчения устроили засаду на прибывших в город военных и подожгли несколько грузовых автомобилей. Однако солдаты применили артиллерию, и повстанцам пришлось покинуть город и укрыться в джунглях. В разговоре с корреспондентом агентства AFP они пообещали вернуться в скором времени.


Ранее международные СМИ сообщали, что в движении сопротивления участвует и бывшая "королева красоты" Хтар Хтет Хтет - несколько лет назад она представляла Мьянму на международном конкурсе красоты в Таиланде в 2013 году.

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