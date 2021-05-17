Бывший глава центра Хруничева приговорён к пяти годам колонии

Суд в Москве приговорил бывшего главу космического научно-производственного Центра имени Хруничева Александра Селивёрстова к пяти годам колонии по делу о растрате с использованием служебного положения. Обвинение просило лишить его свободы на шесть лет.

По данным следствия, Александр Селивёрстов и его бывшие заместители Виктор Ларин и Юрий Яковлев с 2011 по 2015 год похитили более 108 миллионов рублей из Центра имени Хруничева при закупке металла для производства ракет "Протон-М" и "Ангара". Подсудимые вину не признавали. Они утверждали, что вели обычную хозяйственную деятельность. Ларину и Яковлеву суд назначил по четыре с половиной года колонии общего режима.

Селивёрстов возглавлял Центр имени Хруничева в 2012–2014 годах. На этой должности он сменил Владимира Нестерова, который был обвиняемым по другому уголовному делу о растрате. Ранее Следственный комитет в ходе проверки Центра имени Хруничева вскрыл факты мошенничества на сумму в 9 миллиардов рублей. В отношении бывших сотрудников предприятия было заведено 8 уголовных дел.