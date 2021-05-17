США одобрили продажу высокоточного оружия Израилю

Соединённые Штаты одобрили продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказали, что администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о сделке 5 мая, за несколько дней до обострения конфликта между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.
The Washington Post отмечает, что некоторые демократы в Конгрессе серьёзно обеспокоены продажей оружия Израилю из-за вероятности ещё большей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, демократы опасаются, что сделку могли утвердить, без тщательной проверки.
Израиль уже имеет высокоточное оружие, пишет газета. Израильские военные утверждают, что авиаудары по объектам ХАМАС в Газе проводятся с высокой точностью, чтобы избежать жертв среди мирных граждан.
- Самые интенсивные за последние годы обстрелы Израиля и удары израильских военных по Газе продолжаются с 10 мая. По Израилю было выпущено более трёх тысяч ракет, израильская авиация и артиллерия нанесли более тысячи ударов.
- В общей сложности с 10 мая, по данным палестинских властей, в секторе Газа погибли 192 человека, в том числе 58 детей. Израильские военные утверждают, что ХАМАС строит свои объекты рядом с жилыми домами и использует граждан в качестве живого щита. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары израильской армии по радикальным палестинским группировкам в секторе Газа продлятся "столько времени, сколько потребуется" для обеспечения безопасности страны.
- Группировка ХАМАС заявляет, что продолжит обстрелы Израиля. Усилия международного сообщества по восстановлению перемирия пока не привели к успеху.
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