Московские власти сорвали выставку к 100-летию академика Сахарова

Правительство Москвы не согласовало проведение фотовыставки к 100-летию со дня рождения советского ученого и правозащитника Андрея Сахарова, которая должна была открыться на Чистопрудном бульваре 17 мая. Об этом пишет The Insider со ссылкой на организаторов выставки.

"23 марта 2020 года мы получили письмо городского Департамента культуры о готовности предоставить фотоконструктивы на Чистопрудном бульваре для проведения выставки. Сахаровский центр 15 апреля направил в Департамент макет выставки. Она состоит только из фотографий Сахарова, сделанных выдающимися советскими и российскими фотографами, а также цитат из воспоминаний, статей и выступлений Андрея Дмитриевича. Целью такого подхода было создание атмосферы прямого диалога между москвичами и Сахаровым", — сообщили организаторы.

30 апреля организаторы получили устный отказ от властей: "Контент не согласован". 14 мая им также устно сказали, что стенды якобы понадобились для другой выставки в честь Дня Победы.