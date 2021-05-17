В Москве рейтинг "Единой России" упал до 15%

Доля москвичей, готовых проголосовать за "Единую Россию", если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, составляет 15%, следует из социологического опроса, проведённого в апреле "Левада-Центром". Ещё в феврале доля готовых проголосовать за партию власти в Москве составляла 27%.

В "Левада-Центре" отметили, что "для определения возможного расклада на выборах нужно использовать результаты опросов в пересчёте на тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Таким образом, в Москве "Единая Россия" могла бы получить около 28% голосов по партийным спискам".

При этом, согласно исследованию, больше половины москвичей вообще не знают, когда пройдут выборы в Госдуму, 25% не стали бы голосовать ни за кого, а 17% респондентов не определились со своими предпочтениями.

Опрос "Левада-Центра" также показал, что 24% опрошенных москвичей одобряют деятельность оппозиционера Алексея Навального. Одновременно с этим у Навального и наибольший антирейтинг: 61% опрошенных заявил, что его деятельность не одобряет. Лишь 10% респондентов не знают о том, чем занимается политик.