Лукашенко разрешил подавлять протесты боевой техникой

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий подавлять протесты боевой и специальной техникой.
Кроме того, согласно документу, представители правоохранительных органов не будут нести ответственность за вред, причинённый при применении такой техники при задержании, равно как и при применении оружия - если задержание, как сказано в документе, "осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов".
В свою очередь, отныне гражданам сотрудники милиции могут запрещать снимать видео или фото своих действий при исполнении служебных обязанностей.
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- Массовые уличные протесты в Беларуси начались в августе прошлого года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требовали его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам оппозиционных митингов.
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- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей получили длительные сроки заключения. После массовых репрессий уличные протесты фактически сошли на нет.
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