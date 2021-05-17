Лукашенко разрешил подавлять протесты боевой техникой

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий подавлять протесты боевой и специальной техникой.

Кроме того, согласно документу, представители правоохранительных органов не будут нести ответственность за вред, причинённый при применении такой техники при задержании, равно как и при применении оружия - если задержание, как сказано в документе, "осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов".

В свою очередь, отныне гражданам сотрудники милиции могут запрещать снимать видео или фото своих действий при исполнении служебных обязанностей.