Путин продлил срок службы Юрия Чайки. В мае ему исполнится 70 лет 

Президент России Владимир Путин продлил срок службы своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Он будет находиться на должности минимум до 21 мая 2022 года.

Ранее Путин утвердил поправки в закондательство, согласно которым в исключительных случаях можно продлевать предельный возраст нахождения на должности чиновников после достижения ими семидесяти лет.

21 мая этого года Юрий Чайка как раз отпразднует своё семидесятилетие.

Юрий Чайка вступил в должность представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе в январе 2020 года. До этого он долгое время был генеральным прокурором России. Его служба сопровождалась многочисленными коррупционными скандалами. В частности, оппозиционер Алексей Навальный доказывал, что сын Чайки занимается рейдерскими захватами и связан с жёнами лидеров банды Цапков, замешанной в десятках убийств. Генпрокурор тогда заявил, что за расследованием Навального стоит бизнесмен Уильям Браудер, впоследствии объявленный по российскому ТВ американским и британским шпионом.