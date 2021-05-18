Белорусский Комитет государственного контроля возбудил уголовное дело против должностных лиц крупнейшего в стране независимого СМИ — интернет-портала Tut.by. Их подозревают в неуплате налогов. Обыски прошли в центральном офисе портала в Минске и его региональных отделениях.

К нескольким редакторам, в том числе главному редактору Марине Золотовой пришли сотрудники Департамента финансовых расследований комитета, — сообщается на сайте издания. Общая дверь в тамбур перед её квартирой выбита, где она находится — неизвестно. Офис в Минске закрыт, его сотрудники не отвечают на звонки. Следственные действия проходят также у связанных с изданием хостером и сайтом по продаже автомобилей — hoster.by и av.by.

Как минимум головную компанию во вторник лишили статуса резидента Парка высоких технологий — ведущего IT-кластера страны с облегчённым налоговым режимом. Вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера Юлия Черняковская несколько часов не отвечает на телефонные звонки.

Hoster.by — крупнейший регистратор и технический администратор национальных доменных зон .BY и .BEL, а также единственный аккредитованный в стране регистратор международных доменов, — напоминает Белорусская служба Радио Свобода.

Tut.by и связанные с ним ресурсы — крупнейший интернет-холдинг в стране, сравнимый, в национальных масштабах, с российскими "Яндексом" или Mail.ru. Одновременно портал является крупнейшим независимым от власти интернет-СМИ.

Издание с августа прошлого года освещает акции протеста против официальных итогов президентских выборов в стране. В декабре у него была отозвана лицензия СМИ.

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