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Северная Македония выслала российского дипломата

Министр иностранных дел Македонии Буяр Османи

Северная Македония объявила персона нон грата российского дипломата. Он покинет страну 18 мая. Высылка может быть связана с тем, что спецслужбы страны посчитали его угрожающим суверенитету государства. Об этом сообщает сайт МКД.мк.

По информации издания, это первый случай, когда российский дипломат высылается из страны по настоянию спецслужб. В 2018 году Скопье уже объявляло сотрудника российской дипломатической миссии нежелательной персоной, но тогда это было сделано из солидарности с Великобританией и США после ситуации с покушением на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Имя и ранг высланного дипломата македонское издание не называет. Российские государственные агентства сообщают, что Москва рассматривает ответные меры. Обычно в таких случаях речь идёт о зеркальной высылке — македонский дипломат будет объявлен нежелательной персоной в России.

Инцидент в Македонии произошёл на фоне массовой высылки российских дипломатов европейскими странами после шпионского скандала в Чехии. В марте о раскрытии работавшей на Россию шпионской сети объявила соседняя с Северной Македонией Болгария.

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