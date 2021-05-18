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Компания дочери Шойгу заработала больше полумиллиарда рублей за год

Министр обороны Сергей Шойгу, апрель 2021 года 

Компания "Кэпитал Перформ", совладелицей которой является младшая дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения, заработала за прошлый год 595 миллионов рублей, сообщает издание "МБХ медиа" со ссылкой на базу "СПАРК-Интерфакс".

В фирме, которая была учреждена в 2018 году и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, Ксении Шойгу принадлежат 59% уставного капитала.

При этом сама компания владеет существенными долями ещё в трёх фирмах: "Информационные технологии", "Консорциум энергоресурс" и "Атлас чейн". Их совокупная прибыль за прошлый год, вместе с прибылью ""Кэпитал Перформ", составила 1 миллиард 278 миллионов рублей.

Отмечается, что Ксении Шойгу 30 лет. Кроме деятельности в вышеупомянутой компании она возглавляет Федерацию триатлона России и является управляющим партнером инвестфонда Sistema SmartTech, принадлежащего АФК "Система", с целевым объемом 5 миллиардов рублей.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:

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