В Госдуме пожаловались на футбольный матч из-за поддержки игроками ЛГБТ 

Депутат Госдумы от "Единой" России" Вячеслав Лысаков пожаловался в Генпрокуратуру России на трансляцию футбольного матча между французскими командами "Монако" и "Ренн", усмотрев в ней пропаганду ЛГБТ.

Игру французского футбольного чемпионата транслировал 16 мая российский телеканал "Матч". Игроки вышли на поле в футболках с номерами на спине, выкрашенными в цвета радуги. Таким образом, по мнению депутата Лысакова, отечественный телеканал, показывая футбол, допустил "рекламу символики ЛГБТ" вопреки запрету пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В своём заявлении Лысаков призвал Генпрокуратуру провести "всестороннюю проверку" произошедшего и, в случае подтверждения нарушения, "принять меры прокурорского реагирования".

Отмечается, что среди футболистов, вышедших на поле в форме с "радужными" номерами, был игрок сборной России Александр Головин, выступающий за "Монако".

Телеканал "Матч!" пока не комментировал обращение депутата Лысакова.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: