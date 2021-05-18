Адвокаты: Сергею Фургалу необходима срочная госпитализация  

Находящемуся в столичном СИЗО бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу необходима срочная госпитализация в связи с резким ухудшением состояния здоровья, сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на адвокатов Фургала. Они направили главе следственного изолятора "Лефортово" заявление с требованием немедленно предоставить своему подзащитному должную медицинскую помощь.

Ранее Фургал переболел в СИЗО коронавирусом, его на время переводили в тюремную больницу. Кроме того, у экс-губернатора диагностировано заболевание лёгких.

Бывший руководитель Хабаровского края Сергей Фургал с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Экс-глава региона не признает вину. Фургал заявлял, что против него нет никаких доказательств, а также обвинял следователей в давлении и угрозах возбудить уголовные дела в отношении его близких родственников.

В Хабаровске и других городах России в 2020 году проходили акции в поддержку Фургала. Участники митингов требовали, чтобы суд над бывшим губернатором проходил в Хабаровске с участием коллегии присяжных. Протестующие считают преследование Фургала политическим и связанным с его популярностью в регионе, а также с тем, что на выборах он с большим отрывом опередил кандидата от "Единой России". Власти массово преследуют участников акций в поддержку экс-губернатора.