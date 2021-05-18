Axios: Санкции по"Северному потоку-2" - стали головоломкой для Госдепартамента

Администрация Байдена готовится отказаться от давно обсуждающихся санкции в отношении юридических лиц и топ-менеджеров компаний, занятых на достройке российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил американский новостной портал Axios со ссылкой на два информированных источника.



Администрация президента Байдена не намерена испытывать на прочность отношения США и Германией из-за этого трубопровода. Байдену и без того непросто совмещать слова и дела в ужесточении подхода к России, говорится в публикации.

Государственный департамент подготовил доклад Конгрессу в котором перечисляет компании, заслуживающие санкций. Источники, знакомые с проектом доклада, сообщили журналистам издания Axios, что речь идёт о нескольких российских специальных судах, занятых на укладке трубопровода.

В Госдепартаменте, как следует из проекта доклада, готовы признать компанию Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига (приятеля Владимира Путина и бывшего офицера разведки Восточной Германии) "достойными" войти в санкционный список. Но Вашингтон, однако, не хочет применять санкции, которые нанесли бы ущерб национальным интересам США, говорится в статье издания Axios.

Авторы публикации считают, что такая позиция Госдепартамента противоречит позиции Энтони Блинкена. При заслушивании его кандидатуры на пост госсекретаря 19 января 2021 года, он сказал, что "решительно настроен" сделать всё возможное для предотвращения достройки "Северного потока-2".

Таким образом, запланированный шаг Государственного департамента создаёт странную ситуацию, обращают внимание авторы статьи. С одной стороны администрация Байдена намерена санкционировать суда, занятые на прокладке трубопровода, "Северный поток - 2". С другой - отказывается от санкций в отношении кампании, несущей ответственность за проект в целом.