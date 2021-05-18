Лидеру движения "За новый социализм" Платошкину запросили 6 лет колонии

В Гагаринском суде Москвы прокуратура запросила шесть лет колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа для лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина.

Платошкин, бывший сотрудник МИД России, работавший в посольстве в Германии, был задержан в июне прошлого года по обвинению в вовлечении лица в организацию массовых беспорядков и публичном распространении заведомо ложной информации. Почти год он находится под домашним арестом.

Правозащитники, изучив обстоятельства дела, в том числе видеоролики, которые Платошкину ставят в вину, заявили, что считают уголовное преследование политика необоснованным и нарушающим его права на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний.

Отмечено, что Платошкин лишь высказал предположение о готовности своих сторонников принять участие в возможных протестных акциях, а также выступил с критикой мер, принимаемых властями в связи с пандемией COVID-19. Отдельно правозащитники отмечают, что дело было возбуждено вскоре после того, как Платошкин заявил о намерении выдвигаться в президенты России.

Amnesty International признала Платошкина узником совести.