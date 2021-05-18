В Москве умер актёр театра и кино Владимир "Черномор" Фёдоров   

В Москве на 83-м году жизни скончался актёр театра и кино Владимир Фёдоров, известный по прозвищу, которое он дал себе сам - Володя Черномор.

Прозвище появилось из-за его первой роли в кино - Черномора в фильме Александра Птушко "Руслан и Людмила". Режиссёр пригласил сниматься Фёдорова, который не был профессиональным актёром, из-за его физических особенностей: его рост составлял всего 130 сантиметров.

Позже Фёдоров снялся в более чем сорока картинах, среди которых - "Через тернии к звёздам", "Двенадцать стульев", "Собачье сердце", "Дом, который построил Свифт", "Кин-дза-дза!", "Анна Каренина", "Жила-была одна баба".

Фёдоров также работал в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, в театре "У Никитских ворот" и в МХТ имени А. П. Чехова.

Кроме того, Владимир Фёдоров известен своей общественной деятельностью. Он был активным участником оппозиционных митингов. Несколько раз актёр выступал на них в качестве оратора.