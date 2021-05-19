Чего еще лишит граждан Путин?

18 мая Госдума проголосовала в первом чтении за то, чтобы повторить ленинско-сталинский опыт: ввести институт «лишенцев». Всякий, кто ранее сотрудничал с организацией, которую власти объявят экстремистской, потеряет право избираться в органы власти. Гнусный «закон Пискарева» одобрен думским большинством вопреки Конституции. Авторами закона стали представители всех думских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,

В эфире Радио Свобода политик Владимир Рыжков и доктор юридических наук Елена Лукьянова.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир в 19:05