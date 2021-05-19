Институт прописки в России будет переведён в электронный формат

В России переведут в электронный формат регистрацию граждан по месту пребывания и месту жительства (так называемую "прописку"). Сроки рассмотрения документов по этим процедурам будут сокращены, граждане смогут выбрать любой орган учёта в пределах своего города или района. Изменения вступят в силу с июля следующего года, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, документы на регистрацию можно будет подать через сайт госуслуг или по почте. Свидетельство о постановке на учёт для несовершеннолетних можно будет получить по почте или в виде электронного документа, взрослым по-прежнему придётся ставить отметку в паспорт.

При этом согласно планам правительства, бумажные паспорта в России могут перестать выдавать уже в 2022 году, заменив их на электронные карты. В этом случае данные о регистрации в документах тоже будут храниться в электронном виде. Правозащитники неоднократно призывали реформировать институт регистрации или отменить его в целом, однако этого так и не было сделано.