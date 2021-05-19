"Вакцинация провалена". Блогеры о непривитых россиянах и "третьей волне"

Европейские страны, где массово прививать население от COVID-19 начали относительно недавно, в последние недели наращивают темпы вакцинации и постепенно снимают карантинные ограничения. В России, где ограничения сняты давным-давно, а вакцина доступна всем возрастным группам, по официальным данным сейчас полностью привиты 6,8% населения. По этому показателю Россия начинает отставать не только от европейских стран, где он составляет 12,7%, но и, например, от Бразилии (8,23%), где хотели использовать все тот же российский Спутник V. Даже в Москве процент привитых граждан не так высок, как можно было бы подумать, читая бодрый пост Russia Today:

Прививку от коронавируса сделали 1,3 млн москвичей.

"Все вакцинированные чувствуют себя хорошо, 99% не болеют после", — отметил Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

Привиться от COVID-19 в столице можно в 100 пунктах вакцинации на базе городских поликлиник, в частных медорганизациях и павильонах "Здоровая Москва" в парках. Кроме того, работают выездные бригады вакцинации в общественных местах.

1,3 млн – это менее 10% населения Москвы, города, жители которого могут беспрепятственно получить прививку уже более полугода, отмечают критики.

Алексей Ковалев

Переводим: вакцинация провалена. За полгода в России, стране, где в рекордные сроки изобрели и производят феноменально эффективную вакцину, в крупнейшем городе, где её впихивают песнями, танцами, бонусами и шоколадками, или тупо отключением пенсионерских льгот, удалось привить дай бог если 10% населения. Кстати, откуда Сергей Собянин знает, как я себя чувствую? Меня никто ни разу не спрашивал.

Похоже, в некоторых странах за рубежом "Спутник V" оказался популярнее, чем у себя на родине.

Кирилл Шулика

В Аргентине российским "Спутником V" привилось больше народа, чем в России. [...]

Кстати, аргентинцы исследовали нашу вакцину и итоги хорошие. В качестве побочек были тромбозы, но буквально в единичных случаях. Защита же соответствует тому, что было опубликовано в "Ланцете" и даже чуть повыше. Людям объяснили, они поняли и пошли прививаться. А в России президент привился, но всех его гостей ждет две недели карантина. Поэтому особо одаренные граждане орут, что вакцина не работает. К гражданам нет вопросов, тем более многие жертвы советского образования, вопросы к государству, которое не рассказывает. Я устал уже это все рассказывать, но вижу, что кроме группы энтузиастов в Интернете никто более не собирается говорить с гражданами на тему вакцинации. Поэтому в Аргентине результаты хорошие, а у нас плачевные.

С подсчетом привитых тоже не все гладко: например, в Саратовской области и Республике Алтай их число почему-то не растет, а, наоборот, сокращается.

Блогеры критикуют власти в том числе за недостаточное продвижение вакцины на региональном уровне.

Прикладная социопатия

На сегодня в России первый компонент вакцины от коронавируса получили 10,04% населения. В Псковской области – 8,5%. В богоспасаемом Гдовском районе – 13,4%.

Да, у нас тоже мало. Но мы хотя бы работаем над этим и делаем это постоянно. Что делает для продвижения вакцинации среди населения администрация Псковской области и её, прости господи, медиахолдинг – я [черт его знаю], следы какой-то более-менее осмысленной кампании обнаружить невозможно.

В некоторых регионах следы кампании за вакцинацию видны, но при этом она приобретает довольно причудливые формы. Вирусным стал в соцсетях рекламный щит в Ставрополе, фото которого появилось в том числе в телеграм-канале Ксении Собчак.

Выпускайте Кракена

Ставропольские креативщики перестарались с рекламой вакцинации и ненароком оскорбили людей, у которых нет антител к ковиду и кто не может сделать прививку по медицинским показаниям.

Кому принадлежит идея и кто проплатил рекламу, пока остаётся загадкой.

Ответственность за провал вакцинации понесут губернаторы, которые пытаются спустить ее ниже по цепочке на уровень муниципальных чиновников, пишет провластный телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ:

Эксперты отмечают, что усиление количества публичных и жестких нотаций в адрес руководителей муниципалитетов за недостаточные темпы вакцинации населения – характерная реакция губернаторов на текущие параметры антиковидной политики в регионах, которые в ряде регионов можно назвать близкими к провальным.

Губернаторы все чаще проводят статистику вакцинирования в районах и высказывают адресные претензии муниципалитетам-аутсайдерам массового вакцинирования.

В губернаторской риторике усиливаются резкость: руководители регионов заявляют о "саботаже" и срывах темпов вакцинации, говорят о провалах и "совершенно возмутительных ситуациях" в ряде районов. Эксперты констатируют симптоматичный характер такой риторики, которая выдает, скорее, структурные проблемы самих губернаторов и их неспособность нормально организовать работу.

О невысоких темпах массового вакцинирования и провалах в ряде регионов известно давно, и губернаторы на закрытых совещаниях постоянно поднимают эту тему. Участившиеся случаи выноса проблемы в публичную плоскость и апелляции к плохой работе и "саботажу" – это, скорее, запоздалое стремление к мобилизации региональных администраций, а также стремление переложить на глав муниципалитетов ответственность за возможные санкции Системы за провал вакцинной кампании. Эксперты отмечают неизменность логики Системы и указывают, что ответственность за такой "саботаж" и "срывы" будут нести губернаторы как главные субъекты управления регионами.

Некоторые лоялисты считают, что властям пора применять к гражданам, не желающим прививаться, репрессивные меры.

Натанзон

Лично я всегда считал, что прививочная кампания должна быть жестче. Конечно, не так, чтоб всех под дулами заставлять прививаться. А так, чтобы привитые люди быстрее получали обратно ограниченные свободы. Как это было сделано в Израиле, где без прививки нельзя ходить в кино и театры, в музеи, рестораны и так далее. Если не хочешь – не прививайся и сиди дома до конца пандемии. Исключения – те, кому прививка противопоказана по показаниям врача или кто уже переболел и имеет антитела. Беременные или собирающиеся заводить детей, люди с различными заболеваниями и так далее. Да, такие есть – и, конечно, с официальной рекомендацией врача не прививаться – можно получить исключение из этого правила.

Но власти в этом плане либеральны и, как всегда, надеются на общую сознательность. В Москве нас, сознательных – 1,3 миллиона. Из нас, сознательных, 99% не заболевает ковидом. А значит, мы не испытываем на прочность наших врачей и медицинскую систему, не тратим общие бюджетные на лекарства и обслуживание больниц и скорых, менее опасны для других.

Я вот против любого повышения налогов и сборов. Но, может, тот, кто не прививается, должен все же платить больше?

И власти, похоже, вполне готовы перестать быть "либеральными" еще и в этом вопросе.

Нежелание прививаться может со временем осложнить россиянам поездки за границу. Государства-члены ЕС уже договорились о том, чтобы разрешить въезд на территорию Евросоюза туристам из третьих стран, привитым одобренными Союзом вакцинами. Список таких вакцин пока не сформирован, но, вероятно, в него рано или поздно могут войти и российские препараты.

Кирилл Шулика

32% привито одной или двумя дозами в странах ЕС. В России меньше в два раза. Полностью вакцинировано вообще 6,7%.

Это к вопросу о том, когда для россиян откроют Европу.

При этом важный момент еще в том, что массовая вакцинация будет идти до достижения коллективного иммунитета. С учетом того, что нет никаких данных по клеточному иммунитету, значит, по миру будет ревакцинация теми же вакцинами, что и сейчас, возможно, чуть модернизированными. Поэтому открытие границ будет только с теми странами, где будет сформирован коллективный иммунитет. И тогда совершенно неважно, чем вы прививались, ибо в стране коронавирус будет банальной сезонной инфекцией, не приводящей к сотням тысячам умерших.

По большому счету отказ от прививки сейчас – шаг к железному занавесу. Без вариантов. И чем в Европе будет больше прививок делаться, тем меньше она будет открываться для стран, где коллективный иммунитет не достигнут. Сколько лет все это продлится, зависит исключительно от темпов вакцинации. Израильтян пускают уже по всему миру.

Тем, кто уже привился, зачастую приходится долго ждать подтверждающих документов. Журналистка Татьяна Фельгенгауэр, сделавшая прививку еще в январе, сообщила, что только сейчас получила доступ к своему вакцинационному сертификату и "дневнику самонаблюдения".

Однако есть и случаи, когда "дневник самонаблюдения" на сайте Госуслуг был доступен сразу – сайт в этом смысле работает непредсказуемо, отмечает журналист Антон Орех:

По опыту тех, кому почему-то доступ дали сразу, скажу, что возможны всякие приколы. Например, дневник может каждый день наблюдений воспринимать, как первый. Чисто Дэй Сурка. Ну, от Госуслуг мы же чудес не ждём.

О начале третьей волны заболеваемости ковидом российские власти пока не говорят, однако издание Bloomberg еще в конце апреля сообщало, что она уже идет, со ссылкой на неофициальную правительственную статистику. Издание VTimes, признанное властями иностранным агентом, пишет, что Дмитрий Песков не подтвердил данных Bloomberg. Многие блогеры тоже отмечают признаки нового всплеска заболеваемости – и то, что даже на этом тревожном фоне россияне не спешат прививаться.

Кирилл Шулика

Да, а что касается вакцинации. Впервые с середины января в Москве 20 тысяч заболевших за неделю.

В Петербурге за минувшие сутки выявили сразу 767 заболевших, это максимум с 26 марта, число заразившихся по итогам этой недели оказалось на 3% больше, чем за предыдущие семь дней.

В Подмосковье, где зарегистрировали суточный максимум с 8 марта – 672 случая.

Я все к чему... В принципе вакцинироваться надо было раньше, чтобы встретить третью волну спокойно. Но, как говорится, лучше поздно. Будете защищены хоть к середине третьей волны.

Алексей Макаркин

По опросу ВЦИОМа, который прошел в конце апреля, около 40% россиян не готовы сделать прививку. Есть основания полагать, что эта цифра в реальности выше, так как телевидение активно продвигает "нормативность" вакцинации, но немалая часть телезрителей на этот раз хотела бы от этой нормативности уклониться. Однако им некомфортно идти против официальной точки зрения – поэтому они выбирают более "политкорректный" ответ, но внутренне обосновывают его нереальными аргументами (типа "привьюсь, когда точно буду уверен в полном отсутствии побочек").

Характерно, что немалое влияние на общественное мнение играет позиция врачей, многие из которых – не будучи специалистами в области вакцин – не прививаются сами и отговаривают пациентов. Судя по некоторым признакам, число таких медиков-"ковидо-диссидентов" уменьшается, так как врачи сами сталкиваются с этой болезнью и осознают ее последствия – но все равно остается немалым.

В этой ситуации достичь коллективного иммунитета к осени, когда, по Мясникову, "будет опять", крайне затруднительно. В то же время методы принуждения могут вызвать общественное недовольство, что весьма неприятно для власти перед выборами. Поэтому будут уговаривать и стимулировать, что в условиях невысокого доверия недостаточно эффективно.

Уговорами занялись в том числе провластные блогеры.

Дмитрий Петровский

Вот мы живем в Москве, где несмотря на ковид работают все рестораны и бары, где можно ходить в театры и кино. Более того, у нас в стране изобрели крутую вакцину, и ей можно бесплатно привиться. Об этом все СМИ вещают 24/7. И таким образом создается ощущение, что ковид позади. Может быть, вы еще даже не привились (судя по цифрам, скорее всего не привились), но в голове вы уже вирус победили. Можно ходить без маски, можно ехать на майские на шашлыки, можно – в недавно открывшиеся страны.

И как себя ведет кривая заражений? Правильно, поднимается. И мы недоуменно наблюдаем за ней: как же так? Ведь все уже позади!

Не позади. Просто наше товарищ правительство ведет себя с нами, как со взрослыми. Не загоняя в карантин, не вылавливая по улицам сетью. Полагаясь на то, что мы будем носить маски, вакцинироваться, не злоупотреблять шашлыками и вообще вести себя ответственно. Мне по душе такой подход. Но только он работает с одним условием – что мы действительно будем вести себя именно так.

Игорь Мальцев

Парни, такого вообще нигде нет, если вы еще не поняли. Когда в той же самой Германии объявляют вакцинацию для всех (а не только 60+), там стоит очередь на 500 метров. Люди реально боятся ковида и не хотят больше сидеть в заперти.

На каждом углу – слышно только "приходите", "ждем вас" – ни очередей, ни месяцев ожидания, все бесплатно. Вот чего, блин, люди ждут? Чтобы Сергей Семёныч лично приходил к каждому – желательно прямо в квартиру со шприцом на блюдечке? И играл оркестр?

Сейчас все такие "ах у нас тут рост ковида". А вы что хотели? И чтобы жить, как свободные люди, и не прививаться, и чтобы гадкий ковид вас испугался таких красивых и убежал? Ну, не будет этого.

Одновременно с этим в СМИ то и дело появляются истории, которые не прибавляют доверия к отечественным вакцинам: так, издание "База" выпустило новость, которая начинается с предложения "Бывший директор Института экономики РАН Руслан Гринберг попал в реанимацию после прививки от ковида. Родные, врачи отговаривали его ставить вакцину, но он настоял, и в мае у него отказали ноги". Известно, что состояние 75-летнего доктора экономических наук Руслана Гринберга ухудшилось после второй дозы вакцины, при этом уже после вакцинации у Гринберга был диагностирован коронавирус. При этом жена ученого Оксана Петерс сообщила "Открытым медиа", что, по мнению врачей, побочные явления в виде отнявшихся ног – это последствия ковида, а не прививки. Вопрос, почему прививка не защитила Гринберга от тяжелого течения болезни, остается открытым. По словам Петерс, заболели и другие члены ее семьи, прививавшиеся "Спутником V".

Кирилл Шулика

Что касается Руслана Гринберга, который после прививки попал в реанимацию, ибо у него отказали ноги, то тут дело совсем не в прививке. Во-первых, он схватил коронавирус, а его симптом тромбозы, да и не только, то есть он не первый, кто после коронавируса перестал ходить. Я знаю куда более молодых людей, которые могли идти и останавливаться, ноги не двигаются. И так каждые метров 200. Это уже влияние по части нервной системы. Во-вторых, ему прививку делать нельзя было из-за аутоиммунного заболевания. И даже не то, что она вред принесет, от нее в первую очередь пользы не будет по той причине, что у него банально нет иммунитета. И, кстати, поэтому минимальная коронавирусная нагрузка и дала такие осложнения.

Так что тут вопрос не к "КовиВаку", хотя я бы его не советовал по той причине, что у него срок действия менее, чем у "Спутника V" даже по мнению разработчиков. У меня "Спутник V" за полгода уже держит не самый высокий титр антител, то есть где-то осенью придется ревакцинироваться. Хотя может и не надо, но пока наука нам ничего толком не говорит о клеточном иммунитете, кроме того, что он есть. Может, скажут к осени. Потому что по идее он должен действовать, вопрос в том, как за ним следить.

Но если уж хотите "КовиВак", ради Бога, это лучше, чем ничего. И знайте, что от коронавируса в мире в целом и в России в частности от коронавируса умерло в тысячи раз больше людей, чем от вакцины. То есть без вакцины у вас шанс умереть в тысячи раз выше, чем с вакциной.

По данным независимых исследований, "Спутник V" – вакцина достаточно эффективная, а кризис доверия к ней напрямую связан с особенностями ее разработки и продвижения, пишет научный журналист Ирина Якутенко:

В одном из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опять критика "Спутника" [1]. От тех же авторов, которые писали критическую заметку после публикации итогов 1/2 фаз [2], но на этот раз касаемо результатов фазы 3. Коротко претензии авторов сводятся к следующему: они обращают внимание на странные нестыковки в представленных данных. Например, на то, что количество испытуемых, заявленных на сайте clinicaltrials.gov, где регистрируются все клинические испытания, не совпадает с количеством испытуемых, указанных в статье. Плюс, 13 тысяч испытуемых вообще куда-то пропали – то есть, если верить данным с clinicaltrials.gov, их изначально включили в испытания, но в финальный анализ данные по ним по каким-то причинам не вошли. Зато после 20 дня с момента получения первой прививки 100 человек, которых не было на 10-й день после прививки, загадочным образом в анализе появились. Еще одна странность – необычная гомогенность результатов по различным возрастным группам. Ну и всякое подобное по мелочи, включая неясно прописанные критерии признания человека инфицированным.

Рефреном через всю заметку идет одно требование: предоставить для независимого анализа исходные данные и протокол клинических испытаний, который, очевидно, менялся уже после их начала. Как пишут авторы, они несколько раз писали разработчикам "Спутника" с этой просьбой, но те ее проигнорировали. Зато Логунов и соавторы опубликовали в том же The Lancet ответ на первую критическую статью – из которого следовало, что странные совпадения данных объясняются низкочувствительным методом анализа (это объяснение само по себе вызывает вопросы, но наблюдаемые странности оно разрешает) – и внесли некоторое количество правок в исходную статью, не уточняя, правда, откуда взялись ошибки.

Тут самое время занудно сказать: "А я говорила". С самого начала истории со "Спутником" многие эксперты и просто люди в теме писали, что так медицинские препараты не разрабатывают. Нельзя держать все в тайне, выдавая наружу только противоречивые заявления. Нельзя делать протокол на коленке – "А, нормально, потом подправим, если что". Нельзя начинать массовое применение до конца третьей фазы – хотя бы потому, что при этом многие добровольцы, узнав, что им вкололи плацебо, могут сделать себе укол реальным препаратом. Нельзя невнимательно собирать данные – "Подумаешь, плюс-минус десяток, главное, что работает же". Нельзя писать статьи лишь бы написать. Нельзя выкладывать информацию об испытаниях на clinicaltrials.gov по остаточному принципу, лишь бы отвязались. Это все кажется такими мелочами, особенно когда предварительные испытания показывают хорошие результаты, но эти мелочи в итоге могут радикально испортить впечатление о вакцине и лишить доверия к ней. Что и произошло, достаточно посмотреть на мизерный процент вакцинированных в России, редкой стране, где любой – любой! – гражданин уже много месяцев может получить обе дозы. Да, возможно, для этого придется слетать в Москву или Питер, но это абсолютно реальная история. А в ГУМе, вон, еще и мороженое после прививки дают.

Абсурд, но лучшие данные о реальной эффективности "Спутника" при реальном применении и побочных эффектах собраны не в России, а в Аргентине – слава богу, что эти данные есть, и они показывают, что "Спутник" – хорошая вакцина. Но его пиарщики и чиновники сделали все, чтобы признать это на международном уровне было чрезвычайно трудно. Неполные данные, непонятные протоколы, плохо собранные результаты гражданского применения: даже если в других странах очень хотят разрешить "Спутник", сделать это при таком качестве предоставленной информации – очевидно, поставить себя под удар. И да, придирки к статьям в The Lancet, на самом деле, не столь серьезны, но само их появление – логическое следствие того, как в целом разрабатывалась вакцина.

Наверно, иностранцам трудно это понять, но людям из России вполне себе ясно, как так вышло. Достаточно почитать мемуары почти кого угодно, связанного с наукой и разработками. Бардак и пренебрежение формальностями – фирменный стиль еще с советских времен.