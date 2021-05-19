Умерла исполнительница роли Мальвины Татьяна Проценко

Журналист и редактор Татьяна Проценко скончалась на 54 году жизни, сообщил её муж, актёр Алексей Войтюк. Широкой публике она могла быть известна как исполнительница роли Мальвины в телефильме Леонида Нечаева "Приключения Буратино" 1975 года.

Она исполнила эту роль в семь лет и была единственным ребёнком-актёром, чья роль не была переозвучена. После она должна была играть в картине "Про Красную Шапочку", но вместо неё роль исполнила Яна Поплавская. Проценко больше не играла, но озвучила несколько ролей в четырёх фильмах уже в 2000-е — 2020-е годы.

Актёрской карьерой она не занималась. Окончила киноведческое отделение ВГИКа. В 2018 году году у неё было обнаружено онкологическое заболевание, которое и стало причиной её смерти.