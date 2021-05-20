В Омске полиция требует от сторонников Навального ₽452 тыс.

В Омске полиция потребовала взыскать со сторонников Навального, организовавших акцию протеста 23 января, 452 тысячи рублей за работу полицейских в выходной. Об этом сообщила в твиттере бывшая глава местного штаба Навального Ольга Картавцева, опубликовав соответствующие документы.

В исковом заявлении говорится, что полицейских привлекли "для охраны общественного порядка" во время митинга, прошедшего 23 января в поддержку Навального. В результате Управление МВД по Омской области выплатило своим сотрудникам 431 759 рублей в качестве компенсации за "несение службы в выходной день", а также понесло дополнительные расходы на бензин в размере 20 318 рублей.

"Я этой услуги не заказывала, а работа полиции оплачивается из налогов! Иск уже в суде", — написала бывшая глава штаба Навального в Омске Ольга Картавцева. Активистка добавила, что за участие в акции 23 января её уже оштрафовали и арестовали на семь суток.

Аналогичные иски к организаторам акций в поддержку Алексея Навального ранее подали управление МВД по Пензенской и Челябинской областям. Пензенские полицейские требуют взыскать с активистов 883 тысячи рублей за дополнительные выплаты работавшим на акции 23 января сотрудникам полиции и потраченный бензин. В Челябинске региональное управление МВД потребовало взыскать более двух миллионов рублей с пятерых активистов, признанных судами организаторами акций 23 и 31 января.