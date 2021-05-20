Правозащитницу Зою Светову не включили в состав ОНК Москвы

Общественная палата России отказалась включить в состав Общественной наблюдательной комисси Москвы известных либеральных правозащитников Зою Светову и Евгения Еникеева, которые подавали соотвествующие заявки.
В четверг палата производила донабор состава ОНК после исключения из него Марины Литвинович. В результате голосования новыми членами наблюдательной комиссии стали председатель российского Красного Креста Павел Савчук и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. При этом Общественная палата распределяла три мандата, но одно место в составе ОНК так и осталось вакантным.
Известно, что Светову в состав комиссии рекомендовали партия "Гражданская инициатива" и Общественная палата Москвы, а Еникеева - Московская Хельсинская группа.
Комментируя решение не включать правозащитников в состав ОНК, Зоя Светова назвала это "очень нехорошим сигналом", который говорит о том, что "разрешение на выбор той или иной кандидатуры даётся совершенно в других ведомствах".
- Члены Общественной наблюдательной комисси имеют право посещать тюрьмы, СИЗО и колонии, чтобы проверять условия содержания в них заключённых, общаться с заключёнными по вопросам обеспечения их прав и принимать у них жалобы.
- В 2016 году формирование новых составов ОНК сопровождалось скандалом из-за недопуска туда людей, критически настроенных к власти. В состав комиссий тогда не вошли, в частности, та же Зоя Светова и журналистка Елена Масюк. Светова сообщала, что против её кандидатуры выступила ФСБ.
- В 2019 году в состав комиссии не вошли сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв, член МХГ Евгений Еникеев, руководитель отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина, ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, правозащитницы Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская. Наконец в апреле этого года из состава ОНК Москвы исключили правозащитницу Марину Литвинович.
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