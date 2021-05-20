Правозащитницу Зою Светову не включили в состав ОНК Москвы

Общественная палата России отказалась включить в состав Общественной наблюдательной комисси Москвы известных либеральных правозащитников Зою Светову и Евгения Еникеева, которые подавали соотвествующие заявки.

В четверг палата производила донабор состава ОНК после исключения из него Марины Литвинович. В результате голосования новыми членами наблюдательной комиссии стали председатель российского Красного Креста Павел Савчук и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. При этом Общественная палата распределяла три мандата, но одно место в составе ОНК так и осталось вакантным.

Известно, что Светову в состав комиссии рекомендовали партия "Гражданская инициатива" и Общественная палата Москвы, а Еникеева - Московская Хельсинская группа.

Комментируя решение не включать правозащитников в состав ОНК, Зоя Светова назвала это "очень нехорошим сигналом", который говорит о том, что "разрешение на выбор той или иной кандидатуры даётся совершенно в других ведомствах".