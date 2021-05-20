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Россиянин получил пять лет тюрьмы в США по обвинению в кибератаках

Суд в США приговорил россиянина Антона Богданова к пяти годам тюрьмы за хакерские атаки и мошенничество с налогами. Об этом сообщил американский Минюста.

Богданову 35 лет. Его задержали в 2018 году в Бангкоке и отправили в США.

По версии следствия россиянин в 2014-2016 годах вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы частных компаний, занимающихся налогами граждан, и получил доступ к персональным данным.

Хакеры меняли информацию в декларациях и добивались перечисления налоговых вычетов на свои счета. Ущерб составил более полутора миллионов долларов, говорится в сообщении Минюста.

Россиянин признал вину.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:

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