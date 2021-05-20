В Махачкале сорвали встречу издания "Такие дела" о журналистике

В Махачкале неизвестные сорвали открытую дискуссию о журналистике на Кавказе, организованную изданием "Такие дела". Участники встречи собирались побеседовать о восприятии журналистских материалов жителями региона. Об этом сообщает "Такие дела".

По информации корреспондента издания, в гостиницу, где проходило мероприятие, ворвались неизвестные и устроили драку. На место происшествия приехали сотрудники уголовного розыска и полиции. Организаторов встречи и спикеров задержали. Их планируют отправить в ОВД. Среди задержанных корреспондент "Кавказского узла" Расул Магомедов. Он сообщил, что полицейские заявили, что доставили его в отдел "как свидетеля драки".

На мероприятии должны были выступить правозащитница Светлана Анохина и сотрудник центра "Развитие" Джанетт Ахильгова.