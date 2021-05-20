Вдова основателя портала Tut.by находится под домашним арестом

Юлия Чернявская, вдова основателя белорусского независимого портала Tut.by Юрия Зиссера, находится под домашним арестом. Об этом сообщает Tut.by в телеграм-канале.

Чернявская перестала выходить на связь 18 мая. В тот же день стало известно, что против Tut.by возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В офисах портала в Минске и других белорусских городах в домах некоторых сотрудников прошли обыски.

Белорусское министерство информации заблокировало ресурс. Причиной блокировки стали многочисленные нарушения закона о СМИ, отметили в ведомстве. В частности, на сайте публиковались материалы незарегистрированного фонда Белосурсской солидарности. Он оказывает помощь и поддержку тем, кто лишился работы по политическим мотивам.

Tut.by и связанные с ним ресурсы – крупнейший интернет-холдинг в стране, сравнимый, в национальных масштабах, с российскими "Яндексом" или Mail.ru. Одновременно портал является крупнейшим независимым от власти интернет-СМИ.

Tut.by с августа прошлого года освещает акции протеста против официальных итогов президентских выборов в стране. В декабре у него была отозвана лицензия СМИ – из-за предупреждений, полученных на фоне освещения акций.