Борца с коррупцией задержали перед встречей с прокурором

В Новосибирске полиция задержала бывшего главу фонда "Мы против коррупции" Виктора Сорокина, когда тот ехал на встречу с комиссией из Генеральной прокуратуры, чтобы передать документы о коррупционных нарушениях в регионе. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил активист Михаил Кондрюков.

По его словам, накануне они с Сорокиным встретились с руководителем приемной Генеральной прокуратуры в Новосибирске, а 21 мая Сорокин поехал туда, чтобы отвезти документы. Перед задержанием он успел сообщить, что его задерживают "из-за публикаций в интернете". Затем полицейские запретили общественнику пользоваться телефоном.

"Скорее всего, он был задержан, чтобы сорвать передачу документов по делу "Цементного монополиста". Я видел эту пачку документов. Там больше 100 листов со схемами вывода миллиардов и доказательствами", - рассказал Кондрюков.

Ранее Сорокин заявлял, что новосибирские чиновники и коммерсанты якобы выводили средства через государственный цементный завод "Искитимцемент", а участникам схемы покровительствовали высокопоставленные сотрудники силовых структур. 20 мая на своей странице "Вконтакте" Сорокин обвинил прокурора Новосибирской области Якова Хорошева в пособничестве участникам "Цементного монополиста".

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