Чиновниц Минпромторга подозревают в хищении 500 млн рублей

Заместитель главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Ольга Покидышева и бывшая глава этого департамента Ольга Колотилова арестованы на два месяца по подозрению в хищении полумиллиарда рублей при закупках иностранных лекарств. Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил "Коммерсанту", что средства были похищены путем "виртуальных" закупок иностранных медикаментов для сертификации в России, которые в действительности не проводились.

По данным источников издания, близких к следствию, предполагаемые хищения были совершены в 2013–2014 годах, когда Минпромторг объявил несколько конкурсов на закупку лекарств за границей для их последующей сертификации. Сделки проводились не напрямую, а через фирмы-посредники. Показания на чиновниц дали арестованные ранее предприниматели, которые сообщили, что выигрывали контракты за дорогие подарки и взятки.

За последние два месяца это третье дело, заведенное против сотрудников Министерства промышленности и торговли. В конце марта были задержаны директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский, подозреваемый в превышении полномочий, а также сотрудники министерства Сослан Гериев и Андрей Бандуров. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере.