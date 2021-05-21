21 мая исполнилось 100 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова - учёного, правозащитника и диссидента, идеи и деятельность которого сыграли большую роль в демократических преобразованиях в Советском Союзе.

На государственном уровне в России юбилей отмечается скромно.

Андрей Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. В начале 1950-х годов стал одним из создателей первой в мире водородной бомбы, за свои труды трижды был отмечен званием Героя социалистического труда. В 1960-е годы начал заниматься правозащитной деятельностью, из-за чего попал в опалу у советских властей. Его труды, такие как "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", публиковались в самиздате. В них Сахаров отстаивал необходимость демократизации советского строя, защиты прав человека, мирного сотрудничества Советского Союза и Запада и их постепенного сближения на основе принципов гуманизма и общечеловеческих ценностей. Сахаров также выступал в защиту политзаключённых, против карательной психиатрии в СССР. За правозащитную деятельность в 1975 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. На церемонию вручения премии его из СССР не выпустили.

В 1980 году, после протеста Сахарова против ввода советских войск в Афганистан, он был лишён всех наград и сослан в Горький (ныне Нижний Новгород). Несколько раз он держал голодовку, его подвергали принудительному кормлению. В декабре 1986 года по личному распоряжению Михаила Горбачёва Сахаров вернулся в Москву. Стал одним из лидеров сторонников демократических реформ, на Съезде народных депутатов СССР вместе с единомышленниками организовал Межрегиональную депутатскую группу - фактически первую в истории СССР парламентскую оппозиционную фракцию, сотрудничал с Борисом Ельциным и другими лидерами демократов.

Умер 14 декабря 1989 года, когда в Москве проходил Съезд народных депутатов. В его похоронах участвовали более ста тысяч человек.

Именем Сахарова был назван проспект в Москве, где в начале 2010-х годов проходили массовые митинги оппозиции. В Москве работает Сахаровский центр, организующий выставки, лекции и другие просветительские проекты, он нередко сталкивается с противодействием властей, был признан НКО-"иностранным агентом".

В прошлом году президент России Владимир Путин согласился с предложением установить на проспекте Сахарова в Москве памятник академику, однако к 100-летию со дня рождения правозащитника памятника так и не появилось. "Пока можно констатировать, что памятника нет", -сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив при этом, что Путин относится к Сахарову с уважением. Песков также не стал комментировать отказ московских властей организовать выставку о Сахарове под открытым небом - о нём сообщил ранее Сахаровский центр.

К столетию Сахарова открылась выставка о нём в московской галерее "Граунд Солянка" (куратором стала Анна Наринская). В Нижнем Новгороде пройдёт Сахаровский фестиваль искусств с участием известных российских и зарубежных музыкантов. Сегодня же пройдёт премьера двух документальных фильмов о жизни Сахарова, одна из них - на Первом канале.

Именем Сахарова названа премия за защиту прав человека, присуждаемая ежегодно Европарламентом. В ряде стран Европы, в частности в Чехии и Литве, открылись выставки, посвящённые 100-летию со дня рождения Сахарова, проводятся конференции.