СК проверяет публикацию краеведа по статье о реабилитации нацизма

Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку в рамках уголовной статьи о реабилитации нацизма в отношении новосибирского краеведа Андрея Позднякова. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил сам Поздняков, отметив, что возмущен проверкой по такой статье публикации, которая посвящена его дедам.

"Какая дискредитация памятных дат, если я пишу о своих собственных дедах, которые воевали в Великую Отечественную войну? Какое в этом случае возможно пренебрежение? Пока дело не заведено, но мой адвокат считает, что в случае его возникновения - все решит битва лингвистических экспертиз", - сообщил краевед.

Поздняков подтвердил, что СК проверяет его колонку "Российское "Можем повторить" - это ужасно: о том, как Великую Победу превратили в шоу", которая была опубликована изданием НГС 7 мая. В этом материале он рассуждает о настоящем патриотизме и удивляется количеству людей, считающих себя причастными к победе 9 мая.

Наказание по статье о реабилитации нацизма, по которой идёт проверка СК, подразумевает штраф до 3 миллионов рублей или срок до 3 лет. Поздняков отказался дать объяснение следствию, взяв время на изучение материалов.