Стали известны вопросы, на которые ответит суд о катастрофе "Боинга" MH17

Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в июле 2014 года, должен дать ответы на три вопроса по существу дела. Об этом объявил на заседании суда в пятницу председательствующий судья.

7 июня - спустя год и несколько месяцев после начала процесса - должны начаться слушания по существу дела. Они, согласно графику, продлятся несколько дней.

Их итогом должен стать ответ на вопросы о том, был ли пассажирский лайнер, выполнявший рейс МН17, сбит ракетой "Бук", если да - то была ли ракета выпущена из района у селения Первомайское, который контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты, и причастны ли к катастрофе обвиняемые - россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

По словам судьи, обсуждение может занять три дня. Ответы на вопросы будут заключаться в приговоре, дата оглашения которого пока не объявлена.

Ожидается, что 17 и 18 июня в прениях выступит сторона обвинения и, возможно, защита Олега Пулатова - он единственный представлен на суде адвокатами. Никто из обвиняемых в суде не присутствует.

26 мая пройдёт выездное заседание суда на авиабазе, где участники процесса смогут осмотреть обломки погибшего "Боинга", собранные на месте катастрофы.