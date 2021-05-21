Стали известны вопросы, на которые ответит суд о катастрофе "Боинга" MH17

Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в июле 2014 года, должен дать ответы на три вопроса по существу дела. Об этом объявил на заседании суда в пятницу председательствующий судья.
7 июня - спустя год и несколько месяцев после начала процесса - должны начаться слушания по существу дела. Они, согласно графику, продлятся несколько дней.
Их итогом должен стать ответ на вопросы о том, был ли пассажирский лайнер, выполнявший рейс МН17, сбит ракетой "Бук", если да - то была ли ракета выпущена из района у селения Первомайское, который контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты, и причастны ли к катастрофе обвиняемые - россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
По словам судьи, обсуждение может занять три дня. Ответы на вопросы будут заключаться в приговоре, дата оглашения которого пока не объявлена.
Ожидается, что 17 и 18 июня в прениях выступит сторона обвинения и, возможно, защита Олега Пулатова - он единственный представлен на суде адвокатами. Никто из обвиняемых в суде не присутствует.
26 мая пройдёт выездное заседание суда на авиабазе, где участники процесса смогут осмотреть обломки погибшего "Боинга", собранные на месте катастрофы.
- Малайзийский "Боинг" разбился 17 июля 2014 года. Он упал на территории, подконтрольной сепаратистам. Погибли 298 человек, все, кто был на борту, главным образом граждане Нидерландов. Катастрофа произошла, когда в Донецкой и Луганской областях Украины шли активные боевые действия. Международная следственная группа пришла к выводу, что "Боинг" был сбит ракетой, выпущенной из установки "Бук", принадлежавшей российской армии и доставленной в район боёв в Донбассе. Запуск был произведён с территории, подконтрольной сепаратистам. Кто конкретно отдавал приказ и выполнял его - пока не установлено. Четверо обвиняемых по делу обвиняются в причастности к катастрофе, все они имели отношение к вооружённым формированиям сепаратистов. Все они отрицают вину.
- Нидерланды и Австралия, как и многие другие страны Запада, призывали Россию признать ответственность за катастрофу. Москва, однако, отрицает свою ответственность, не выдвигая при этом чёткой альтернативной версии.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.