Житель Крыма Иван Яцкин приговорён к 11 годам колонии по статье о госизмене

В аннексированном Крыму подконтрольный России Верховный суд Крыма в пятницу приговорил жителя полуострова Ивана Яцкина к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене.

Яцкина обвиняли в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Он это отрицает. Суд проходил в закрытом режиме.

Адвокат Яцкина Николай Полозов сообщил, что наказание - ниже низшего предела, предусмотренного Уголовным кодексом по этой статье. Приговор будет обжалован.

Уроженец села Войково Первомайского района Крыма Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года. О том, что его обвиняют в госизмене, стало известно только в декабре 2019 года.

На запрос Крым.Реалии в Службе безопасности Украины ответили заявлением о том, что Иван Яцкин с ней не сотрудничал.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Яцкина политзаключённым.

После аннексии Крыма десятки жителей полуострова - российские власти считают их гражданами России - были осуждены по обвинениям в участии в террористическом сообществе (речь главным образом идёт о крымских татарах, обвиняемых в участии в запрещённой в России организации "Хизб-ут-Тахрир", признанной террористической) или в госизмене. Международные организации неоднократно указывали на нарушения прав человека в Крыму со стороны российских властей.