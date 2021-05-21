В Ростовской области 10 человек погибли при подземных работах

В посёлке Дмитриадовка Ростовской области в пятницу 10 рабочих погибли во время проведения работ на очистных сооружениях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэрию Таганрога.

Восемь рабочих госпитализированы. Спасатели продолжают поисковые работы на месте. Сколько всего рабочих находилось в коллекторе, неизвестно. Все пострадавшие сотрудники муниципльного предприятия "Управление Водоканал". По предварительной информации, на очистных сооружениях, где проводились работы, произошёл выброс метана. Рабочие отравились газом.

Следственный комитет завёл уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлёкшем смерть людей. Как сообщает ТАСС, на место чрезвычайного происшествия выехали криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ.