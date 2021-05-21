В Германии арестован человек, действовавший в интересах ФСБ

В Германии в минувший вторник был арестован человек, обвиняемый в приобретении материалов для последующей передачи российским сотрудникам ФСБ. Как сообщает издание "Шпигель", речь идёт о высокотехнологичных компонентах, предназначенных для использования в российской ракетной программе. В публикации говорится, что подозреваемый обвиняется в контактах с гражданином России по имени Сергей К., якобы покупателем, действовавшим в интересах ФСБ. На это обратил внимание "Голос Америки".
В марте этого года, Сергей К. якобы встречался с главой немецкой комании в городе в Аугсбурге. Имя этого человека не называется, однако, как сообщается в публикации, он уже признан виновным в нарушении эмбарго Евросоюза на продажу оружия России.
Журналисты, ознакомившись с экспортной документацией, пришли к выводу, что приобретенная техника предназначалась для нужд нефтегазовой отрасли. В действительности же, сообщает Der Spiegel, компоненты предназначались для российской государственной компании "Новатор" (ОКБ "Новатор"), которая производит баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды.
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