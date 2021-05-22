В Иваново прошёл обыск у бывшего полицейского - сторонника Навального

В Иваново утром в субботу прошёл обыск у бывшего полицейского Сергея Римского, который уволился из полиции после того, как суд отправил оппозиционера Алексея Навального в колонию.

В отношении Римского возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти - сообщает "МБХ медиа". Дело завели после митинга в поддержку Навального в Иваново 21 апреля, на котором Римский был задержан.

У бывшего полицейского изъяли телефон, ноутбук и документы. В обыске участвовали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом - сообщил адвокат Сергея Римского Оскар Черджиев из "Правозащиты Открытки".

Полицейский из Иваново заявил о своем увольнении 2 февраля. В этот день Навальному заменили условный срок на реальный. По словам Римского, решение уйти он принял после жёсткого разгона полицией и Росгвардией несогласованных митингов в поддержку Навального в январе.