Политзаключённый Витольд Ашурок умер в колонии в Беларуси

В Беларуси в колонии в городе Шклов умер активист Витольд Ашурок, приговорённый к 5 годам лишения свободы за участие в акциях протеста. Он был признан политзаключённым.

О смерти политзаключённого сообщили независимые белорусские СМИ и его соратники.

Витольду Ашурку было 50 лет. По данным издания "Наша Нива", причина смерти - остановка сердца. Речь идёт о первой смерти в колонии осуждённого за участие в массовых акциях протеста после президентских выборов в августе прошлого года.

Из колонии активист писал о том, что на одежду политических заключённых в колонии нашивают жёлтые бирки. "Здесь нет недостатка в политических. Так что нет причин скучать. Тем более, что администрация издала приказ, чтобы на одежде были бирки желтого цвета, поэтому политических видно издалека", — писал Ашурок, отметив, что "опыт Второй мировой войны будет очень полезен в нашей среде".

Ашурок жил в посёлке Берёзовка под городом Лидой. Он участвовал в демонстрации в Лиде 9 августа, на которой был задержан. Он отбыл административный арест, однако в сентябре был задержан снова и на свободу уже не вышел - против него возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении общественного порядка и насилии по отношению к милиционерам. Дело рассматривали в закрытом режиме.

Ашурок был активистом партии БНФ, пытался баллотироваться в депутаты, занимался экологическими проблемами. Его соратники называли его лидером местного сообщества Лидского района.

В массовых акциях протеста против режима Александра Лукашенко летом и осенью прошлого года участвовали сотни тысяч людей, десятки тысяч были задержаны, многие подвергнуты избиениям и пыткам. Против сотен людей были возбуждены уголовные дела, многие уже отправлены в колонии или находятся в СИЗО.