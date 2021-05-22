Финал Евровидения пройдет в субботу в Роттердаме

В субботу, 22 мая, в Роттердаме на арене Ahoy состоится финал песенного конкурса "Евровидение". Россию на нем представляет певица Манижа с песнью Russian Woman ("Русская женщина").

В финал Евровидения помимо Манижи вышли представители ещё девяти стран – Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Представители Исландии тоже вышли в финал, но они не смогут принять участие в шоу, так как у одного из музыкантов оказался положительный тест на COVID-19 – выступление группы покажут в записи.

Посмотреть на финал Евровидения вживую сможет ограниченное количество людей – 3500 человек, это примерно одна пятая от вместительности арены Ahoy. В прошлом году конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19, Россию тогда должна была представлять группа Little Big. В этом году музыканты отказались от участия в отборе.

В полуфинале Евровидения-2021 певица Манижа, представляющая Россию, появилась на сцене в платье, сшитом из тканей, которые прислали женщины разных национальностей со всей России. Во время выступления она сменила наряд. В интервью РИА "Новости" Манижа рассказала, что платье символизирует многовековые традиции, которые не дают женщине "выйти и освободиться".

Манижа – российская певица таджикского происхождения. После её выдвижения на конкурс – она стала победительницей голосования зрителей, которое организовал Первый канал, – в интернете стали появляться ксенофобные комментарии об исполнительнице.

В декабре 2020 года Манижа стала первым российским послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Также она участвовала в кампании против домашнего насилия в России.