В Китае 21 участник ультрамарафона насмерть замёрз на дистанции

В Китае в субботу погиб 21 участник ультрамарафона, на трассе которого неожиданно для организаторов резко ухудшилась погода.

Забег на 100 километров по пересечённой горной местности был организован в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Марафонцы стартовали при ясной погоде, спортсмены были легко одеты, многие не имели с собой тёплых вещей. Спустя несколько часов после старта в горах резко похолодало, температура опустилась до 6 градусов, начался сильный ветер и ледяной дождь.

Марафон был остановлен, искать бегунов отправились спасатели. Всего в забеге участвовали 172 человека, некоторые сошли с дистанции после того, как погода начала портиться. Другие продолжили забег и оказались в горах в момент удара стихии. К утру воскресенья был спасен 151 участник и найдены тела 21 марафонца. Они погибли от переохлаждения.

В социальных сетях многие пользователи винят в трагедии власти городского округа Байинь. Чиновники приносят извинения. Прогноз погоды предусматривал снижение температуры и дождь в субботу, однако сила ветра и интенсивность осадков оказались неожиданными.