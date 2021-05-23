В Грузии противники крупной ГЭС требуют отмены контракта с Турцией

До 12 часов дня в понедельник, правительство Грузии должно заявить о разрыве контракта с турецкой компанией ENKA по строительству крупной ГЭС у села Намохвани в ущелье реки Риони. В противном случае, участники общенационального движения против строительства Намохван-ГЭС обещают перекрыть движение в Тбилиси.

Такой ультиматум прозвучал на митинге в центре Тбилиси, где около пяти тысяч человек, приехавших из региона Имерети, собрались, чтобы выразить протест против строительства крупного энергетического объекта.

Противники строительства Намохван-ГЭС убеждены, что турецкая компания ENKA получила от властей разрешение на строительство объекта в нарушение закона.

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Лидер движения "За спасение ущелья Риони" Варлам Голетиани заявил, что Намохван-ГЭС угрожает экологическому балансу в регионе Имерети. По его словам, в случае сильного землетресения и обрушения плотины, вода затопит Кутаиси — второй по величине город Грузии.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сказал журналистам, комментируя акцию протеста, что все граждане имеют право на мирный протест.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" высказываются за строительство. По их мнению, ГЭС мощностью в 300 мегаватт "обеспечит энергетичесскую независимость страны" и удовлетворит растущую потребность грузинской экономики в дополнительных источниках энергии.