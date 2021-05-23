В Пьемонте 14 человек погибли при падении кабины канатной дороги

На северо-западе Италии в области Пьемонт 14 человек, включая ребёнка, погибли при падении кабины подвесной канатной дороги. Двое детей с серьёзными травмами были доставлены в больницу Турина, один из них скончался.

Катастрофа произошла в местечке Стреса-Моттароне, у озера Маджоре, примерно в 90 километрах северо-западнее Милана, сообщает телеканал "Евроньюс" и другие европейские СМИ. Канатная дорога была отремонтирована в 2016 году, её работа возобновилась на днях в связи со снятием противоэпидемических ограничений.

На фотографиях, распространённых спасателями, виден смятый корпус кабины, лежащий на краю просеки, в отдалении видно озеро. Министр инфраструктуры Италии заявил, что авария произошла, по всей вероятности, из-за обрыва троса, когда кабина приближалась к верхней точке маршрута.

Поездка между станциями отправления и прибытия рассчитана на 20 минут. В верхней точке, на высоте 1491 метр открывается панорамный полный круговой обзор. Вблизи находится Альпилэнд - рельсовая дорога длиной более километра для спуска на бобах.

Работники местных туристических заведений утверждают, что произошедшая катастрофа - трагическая случайность. По их словам, канатная дорога после недавнего ремонта находилась в хорошем техническом состоянии.