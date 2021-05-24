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В Москве задержали главного редактора издания Baza Никиту Могутина

Иллюстративное фото

В центре Москвы сотрудники полиции в воскресенье вечером задержали главного редактора телеграм-канала Baza Никиту Могутина. Об этом сам журналист рассказал в личном канале.

Как пишет Baza, автомобиль Могутина остановили на улице. Причины происходящего сотрудники полиции объяснить не смогли, добавив лишь, что "у них указание", говорится в сообщении.

Журналиста доставили в ОВД "Китай-город". По словам Могутина, за полчаса полиция не смогла разобраться, зачем задержала его. Один из полицейских предположил, что за участие в митингах, другой попросил не обижаться на них. "Мы тут просто курьеры", - сказал сотрудник полиции.

Спустя час Могутина отпустили с обязательством о явке в понедельник, 24 мая.

Baza не исключает, что задержание Могутина может быть связано с его работой на митинге 21 апреля в составе съемочной группы. Редакция отмечает, что Могутин работал на акции со "всеми необходимыми документами". Журналисты также рассказали, что незадолго до этого к сотруднику Baza Петру Коронаеву приходила полиция.

  • После митингов 21 апреля в защиту Алексея Навального сотрудники МВД задерживали не только предполагаемых участников митингов, но и журналистов . Как сообщал проект "ОВД-Инфо", были задержаны более 300 человек во многих городах. 69 человек вычислили по камерам видеонаблюдения.

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