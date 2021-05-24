Латвийская airBaltic отказалась от полётов над Беларусью

Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Беларуси. Об этом, как сообщает портал Delfi, заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.



Он пояснил, что это решение было принято после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания белорусскими правоохранительными органами бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Беларуси его обвиняют в организации массовых беспорядков в Минске и "возбуждении социальной вражды" к представителям власти и милиции . Рейс авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после сигнала о заложенной бомбе. В небе над Беларусью лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Министр транспорта Латвии охарактеризовал эту ситуацию как "неординарную", по его словам, она рождает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.