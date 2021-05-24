В год более 1 млн россиян умирают от употребления алкоголя и наркотиков

Каждый год в России умирает более одного миллиона человек из-за причин, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков и табака. Об этом говорится в докладе федерального проекта "Трезвая Россия", сообщает РИА "Новости".

Авторы исследования отмечают, что в середине 1990-х годов по этим причинам умирало более полутора миллионов человек. Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек.

По официальным данным, в России зарегистрировано более 600 тысяч наркозависимых. В "Трезвой России" говорят, что их свыше пяти миллионов, или 3,5 процента от населения страны. Авторы доклада считают эти цифры "более близкими к реальности" и объясняют расхождения тем, что из 10 наркозависимых на официальном учете стоит всего один. По данным организации, число несовершеннолетних наркоманов за последние пять лет выросло более чем на 60 процентов.

Более 20 процентов всех курящих жителей России начали курить в возрасте 14–15 лет. Среди молодежи наиболее высокий уровень курящих наблюдается среди учащихся ПТУ и техникумов – около 73 процентов студентов и 65 процентов студенток зависимы от табака.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2020 году в стране выросли продажи почти всех видов алкогольной продукции: водки, пива, вина и шампанского. Реже россияне стали покупать только коньяк.