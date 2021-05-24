Московский городской суд отменил условный приговор полицейскому Ивану Князеву, который выстрелил из травматического пистолета в ногу 13-летней девочке. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело направлено на новое рассмотрение в другом составе суда. Полицейского отпустили под подписку о невыезде. С апелляционной жалобой на приговор в суд обратилась прокуратура.

В марте Симоновский районный суд Москвы приговорил Князева к трём годам условного срока, признав его виновным в хулиганстве с применением насилия. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

В ночь на 6 декабря сотрудник полиции в свободное от службы время выстрелил в несовершеннолетнюю, у родителей которой он был в гостях. Пострадавшую госпитализировали. По сведениям LIFE, девочка рассказала, что 33-летний полицейский домогался к ней – когда она ему отказала, он выстрелил ей в ногу. По словам очевидца, стрелявший был пьян. При этом прибывший наряд полиции не стал задерживать Князева.

По данным агентства "Москва", сотрудники полиции проверяют информацию о домогательствах Князева к подростку.

Петиция с требованием переквалифицировать обвинение Князеву, добавив насильственные действия сексуального характера, и провести полноценное расследование произошедшего собрала более 100 тысяч подписей.